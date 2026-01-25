Giulio Regeni Mattarella a 10 anni dalla scomparsa | No compromessi su verità e giustizia

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di perseguire la verità e la giustizia, ricordando la vita spezzata di Regeni. Un messaggio di rispetto e determinazione, rivolto ai familiari e alla comunità, che evidenzia la volontà di non accettare compromessi sulla verità in un momento cruciale per la memoria e la giustizia.

(Adnkronos) – "Una vita ignobilmente spezzata". Così il presidente della Repuublica Sergio Mattarella in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, in un messaggio inviato ai genitori Paola e Claudio e al sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Alessandro Dijust. "L’annuale commemorazione che la comunità di Fiumicello Villa Vicentina dedica a Giulio Regeni, raccoglie l’Italia. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Giulio Regeni: la verità sepolta da 10 anniA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso resta irrisolto e di grande attualità. Giulio Regeni, 10 anni fa la scomparsa. I genitori: “Siamo rimasti umani e lui fa ancora cose”Dieci anni fa, il 25 gennaio 2016, Giulio Regeni scompariva in Egitto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Londra: Giulio Regeni per i 10 anni una marcia a Londra tra l'Ambascita d'Egitto e l'Ambasciata Italia; Mattarella a Cefalù per il convegno Mediterraneo: mare di pace?; Oggi Mattarella torna a Torino: alle Gallerie d'Italia c'è la festa dell'Ufficio Pio; Mattarella: Senza regole condivise mondo torna a barbarie. Giulio Regeni, Mattarella: Barbaro assassinio è ferita aperta per l’ItaliaMessaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai genitori di Giulio Regeni, nel decimo anniversario del rapimento e dell'omicidio del ... lapresse.it Mattarella Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio Regeni rimangono una ferita apertaLe parole di Sergio Mattarella Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio Regeni rimangono una ferita aperta ... italpress.com Erano le 19 e 41 del 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni mandò il suo ultimo messaggio dal Cairo. Da quel momento nessuna notizia fino al ritrovamento del suo corpo senza vita, il 3 febbraio successivo. Era lungo l'autostrada che porta ad Alessandria. C - facebook.com facebook Sono passati dieci anni dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni. Dieci anni di indagini e depistaggi, di mancate collaborazioni da parte dell’Egitto e di mancate risposte. E noi, oggi come allora, non smetteremo di chiedere verità e giustizia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.