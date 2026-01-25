la nota di mattarella a 10 anni dalla scomparsa di giulio regeni

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pubblicato un messaggio per ricordare la vicenda. Il suo intervento sottolinea l’importanza di fare piena luce sulla vicenda e di mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei diritti umani. Questa nota rappresenta un momento di riflessione sulla memoria e sulla ricerca di giustizia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso un messaggio a 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, avvenuta il 25 gennaio 2016. «L’annuale commemorazione che la comunità di Fiumicello Villa Vicentina dedica a Giulio Regeni raccoglie l’Italia intera in un sentito e commosso tributo per una vita ignobilmente spezzata. A 10 anni dalla sua scomparsa, ribadiamo le ragioni universali della giustizia e del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, contro ogni forma di tortura. Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio, un nostro concittadino, rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale», si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it

