Pontassieve trovati 50 pasti intatti nei campi vicino al centro di accoglienza

A Pontassieve, nei campi vicino al Centro di accoglienza Pian d’Ercole in località Montebonello, sono state trovate circa cinquanta monoporzioni di cibo intatte. La scoperta è avvenuta nei pressi del centro di accoglienza, senza cause apparenti di danneggiamento o abbandono. La notizia è in fase di verifica da parte delle autorità competenti, che stanno accertando le circostanze del ritrovamento.

La denuncia del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Matteo Zoppini: "Gettare decine di pasti freschi e confezionati è eticamente vergognoso, oltre che uno spreco di denaro" Cinquanta monoporzioni di cibo intatte sarebbero state ritrovate nei campi adiacenti al Centro di accoglienza straordinaria Pian d’Ercole in località Montebonello nel Comune di Pontassieve. A commentare l’accaduto è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Matteo Zoppini. “Gettare decine di pasti freschi e confezionati è eticamente vergognoso, oltre che uno spreco di denaro. Quanto accaduto al CAS di Montebonello, a Pontassieve, nei giorni scorsi non può passare sotto traccia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su pontassieve trovati Inseguito nei campi e arrestato, addosso trovati cocaina e 3mila euro in contanti A Gagliano del Capo, la polizia ha concluso un’operazione antidroga con l’arresto di un uomo e una denuncia. Blitz nei campi rom a Napoli, denunce e sequestri: trovati pitbull incatenati in condizioni orribili Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Innesco del Borraccino Ricordo ancora un articolo di Luciano Fiorini che spiegava la pesca al cavedani con il Borraccino, se non erro era nella pescaia di San Francesco a Pontassieve sul fiume Sieve! Una tecnica di pesca d'altri tempi, ma estremamente tec - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.