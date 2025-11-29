Blitz nei campi rom a Napoli denunce e sequestri | trovati pitbull incatenati in condizioni orribili
Controlli dei Carabinieri nei campi Rom di Napoli: denunce per maltrattamento animali, gestione illecita di rifiuti e recupero di rame rubato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
