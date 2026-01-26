Poliziotti e pompieri in fila per donare il sangue

Lunedì 26 gennaio, poliziotti e pompieri di Monza hanno partecipato all’iniziativa “Donazione Olimpica - Un gesto che vale l’oro”, promossa dall’associazione DonatoriNati della polizia di Stato. In fila per donare il sangue, hanno dimostrato solidarietà e impegno civico, contribuendo a sostenere le esigenze delle strutture sanitarie locali. Un gesto semplice ma importante, che sottolinea il ruolo di figure pubbliche nella promozione della solidarietà.

In coda per donare il sangue. Un prezioso gesto quello compiuto nella giornata di lunedì 26 gennaio dai poliziotti e dai pompieri di Monza che hanno aderito all'iniziativa "Donazione Olimpica-Un gesto che vale l'oro", promossa dall'associazione DonatoriNati della polizia di Stato in collaborazione con Avis Milano. L'evento, ospitato nel piazzale antistante la questura di Monza con l'ausilio dell'autoemoteca, ha visto una significativa partecipazione del personale della polizia di Stato e del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, uniti da un forte spirito di solidarietà e servizio alla collettività.

