Poliziotto morto in un incidente appello a donare sangue per il collega rimasto ferito
"Ciro ha bisogno di noi". È l’appello lanciato da Tommaso Delli Paoli, presidente regionale dell’associazione donatori volontari della polizia, per Ciro Cozzolino, l’agente rimasto gravemente ferito nell’incidente in cui ha perso la vita il collega Aniello Scarpati, 47 anni.L’impatto è avvenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le ultime commoventi parole della figlia al papà poliziotto morto - facebook.com Vai su Facebook
rainews.it/tgr/campania/v… Il capo della polizia fa visita alla famiglia del poliziotto morto - X Vai su X
Poliziotto ucciso a Torre Del Greco, lacrime e dolore per Aniello. La figlia: «Ciao papà, sarai sempre il mio fiore» - Nel cuore della città, dove ogni volto oggi sembra più spento, il nome di Aniello Scarpati riecheggia tra le voci rotte ... Secondo ilmattino.it
Poliziotto morto: appello a donazione sangue per agente ferito - Ciro Cozzolino è l'agente di polizia rimasto gravemente ferito nell'incidente ... Da notizie.tiscali.it
Poliziotto morto in un incidente: la volante si schianta contro un suv con 6 giovani a bordo - L'auto di servizio si è schiantata contro un suv con 5 giovani a bordo ... Riporta today.it