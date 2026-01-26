La relazione del governo sul Pnrr evidenzia alcune criticità, con una spesa già al 58% escludendo i progetti in ritardo oltre il 2026. In un contesto di crescita economica prioritaria, il piano rappresenta un elemento chiave per l’Italia, che senza i fondi previsti rischierebbe una recessione. La scadenza del 31 agosto sottolinea l’importanza di un’attuazione efficace e tempestiva delle misure previste.

Nell’anno in cui la crescita economica è dichiaratamente in cima alle sue preoccupazioni, per Giorgia Meloni il Pnrr resta un’àncora di salvezza: senza i miliardi del piano che scade il prossimo 31 agosto l’Italia sarebbe in recessione. Ma, al netto dell’impatto immediato sul pil, dietro le rivendicazioni della premier sulla Penisola “ capofila in Europa nell’attuazione” c’è una realtà fatta di investimenti andati a rilento che hanno reso necessarie ben sei revisioni degli obiettivi. In alcuni casi riducendo le ambizioni, in altri rinviando il completamento degli interventi ai prossimi anni attraverso il ricorso a strumenti finanziari gestiti da altri: basta trasferire i fondi e assicurarsi che la concessione dei contributi ai beneficiari finali sia definita entro agosto per poter poi spendere i soldi fino al 2029. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, anche la Relazione del governo ammette le crepe. E la spesa arriva al 58% solo escludendo i progetti che slittano oltre il 2026

Manovra, l’emendamento del governo: 780 milioni per il Ponte slittano al 2033. Per le imprese arriva la misura chiesta da ConfindustriaIl governo ha approvato un emendamento che sposta al 2033 l'assegnazione di 780 milioni per il Ponte sullo Stretto di Messina, mentre introduce nuove misure a sostegno delle imprese, tra cui interventi sulla previdenza complementare, iperammortamento e zone economiche speciali.

Leggi anche: Pnrr, in Puglia 20mila progetti per 16,9 miliardi investiti. Ma la spesa ferma al 28%

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Comunicazioni di Nordio sull'amministrazione della giustizia; CAPORALATO, CASTELLUCCI: PERSO IL TRENO DEL PNRR CONTRO I GHETTI, SERVE UN INCONTRO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E RILANCIARE IL TAVOLO INTERMINISTERIALE; Ricerca e Innovazione in Italia: tutti i numeri della 5ª Relazione CNR; Spesa sanitaria mangiata dall’inflazione e per il 22% a carico delle famiglie: la sfida sostenibilità richiede sprint su Pnrr, più servizi ed efficienza.

PNRR. Siclari (ISPRA): Relazione certifica ruolo cruciale di ISPRA nell’attuazione del PianoLa Relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR rappresenta un atto di forte rilevanza istituzionale, certificando in modo puntuale ... affaritaliani.it

La pagella all’Italia digitale. Il Pnrr spinge l’on line per imprese e PaLa radiografia digitale dell’Italia nei dati del Polimi: infrastrutture più efficienti, migliora il ranking. Serve lo scatto per portare a casa il 30% ... repubblica.it

Telejato. . PARTINICO, OVVIAMENTE RAO NON HA DATO AL CONSIGLIERE TOTI LONGO LA RELAZIONE SUI LAVORI DEL PNRR DEL TERRITORIO. CON IL POLITICO ABBIAMO PARLATO UN PO' DITUTTO QUELLO CHE SUCCEDE IN CITTA’ - facebook.com facebook

I ghetti dei braccianti spariti dall'agenda Solo briciole dal Pnrr, Comuni lasciati soli Le Relazione sullo stato del PNRR certifica che le baraccopoli non saranno risanate: solo 24,8 milioni per 11 progetti Su 200 milioni di risorse, solo 37 le richieste dei sindaci A x.com