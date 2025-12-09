Pnrr in Puglia 20mila progetti per 16,9 miliardi investiti Ma la spesa ferma al 28%

In Puglia, sono attivi 19.508 progetti finanziati dal PNRR per un valore di 16,9 miliardi di euro. Tuttavia, i pagamenti già effettuati si fermano al 28%, evidenziando un rallentamento nell'attuazione degli investimenti e nella realizzazione delle iniziative previste.

