Pnrr in Puglia 20mila progetti per 16,9 miliardi investiti Ma la spesa ferma al 28%

In Puglia, sono attivi 19.508 progetti finanziati dal PNRR per un valore di 16,9 miliardi di euro. Tuttavia, i pagamenti già effettuati si fermano al 28%, evidenziando un rallentamento nell'attuazione degli investimenti e nella realizzazione delle iniziative previste.

Sul territorio della Puglia sono in corso 19.508 progetti finanziati con il Pnrr, per un totale di 16,9 miliardi di euro, ma i pagamenti già effettuati rappresentano soltanto il 28% del.

