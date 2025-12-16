Manovra l’emendamento del governo | 780 milioni per il Ponte slittano al 2033 Per le imprese arriva la misura chiesta da Confindustria

Il governo ha approvato un emendamento che sposta al 2033 l'assegnazione di 780 milioni per il Ponte sullo Stretto di Messina, mentre introduce nuove misure a sostegno delle imprese, tra cui interventi sulla previdenza complementare, iperammortamento e zone economiche speciali. Queste decisioni segnano un'importante riforma delle strategie di sviluppo e investimento del Paese.

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, l’emendamento del governo: 780 milioni per il Ponte slittano al 2033. Per le imprese arriva la misura chiesta da Confindustria Dalle misure sulla previdenza complementare all’ iperammortamento alla Zes, passando per la rimodulazione dei finanziamenti per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il governo ha depositato in Senato l’emendamento che aumenta di 3,5 miliardi i fondi per le imprese, come annunciato lunedì dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il maxiemendamento, bollinato e accompagnato dalla relazione tecnica, contiene diverse misure, comprese disposizioni in materia di rimodulazione del Pnrr. Dopo lo stop della Corte dei Conti, che allunga i tempi per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina, gli stanziamenti per la grande opera cara a Matteo Salvini vengono rimodulati spostando 780 milioni al 2033 “alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024”, spiega la Relazione tecnica. Ilfattoquotidiano.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manovra, dalla previdenza complementare al Pnrr: le misure per 3,5 miliardi dell'emendamento del governo - È arrivato l'emendamento del governo alla manovra con misure per 3,5 miliardi annunciato ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. ilmessaggero.it

