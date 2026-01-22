Una nuova mod permette di riprodurre Gears of War in risoluzione 8K e con Ray Tracing, offrendo un’esperienza visiva migliorata. Questa modifica rappresenta un passo avanti per i fan che desiderano rivivere il primo capitolo della saga con tecnologie di ultima generazione. Mentre si attendono aggiornamenti su Gears of War: E-Day, questa innovazione dimostra come il modding possa arricchire il patrimonio videoludico.

In attesa di importanti novità su Gears of War: E-Day, alcuni appassionati hanno trovato un modo spettacolare per tornare sul primo capitolo della saga. Su PC, una nuova mod grafica trasforma radicalmente Gears of War, portandolo a livelli visivi paragonabili a produzioni moderne, ed il risultato è un’esperienza che sembra appartenere a un’altra generazione grazie ad illuminazione, riflessi e resa complessiva migliorati. La mod è stata mostrata da Beyond Dreams (MassiHancer) attraverso un video dimostrativo che mette in evidenza Gears of War in 8K con ray tracing attivo. L’intervento grafico si basa sullo shader “Complete RT”, una delle soluzioni più avanzate oggi disponibili, che sfrutta la tecnologia ReSTIR G. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gears of War in 8K e Ray Tracing diventa next-gen con una nuova mod

