Una mod rinnovata permette alla grafica di The Witcher 3 di migliorare e adottare caratteristiche “next-gen”. Mentre CD Projekt RED si concentra sullo sviluppo di The Witcher 4 su Unreal Engine 5, la community contribuisce a mantenere vivo e aggiornato il titolo, offrendo un’esperienza visiva più moderna senza attendere i nuovi capitoli.

Mentre CD Projekt RED guarda al futuro della saga con The Witcher 4 su Unreal Engine 5, T he Witcher 3 continua a evolversi grazie al lavoro della community. Una delle mod più celebri e longeve torna infatti con una versione aggiornata pensata per l’ edizione Next-Gen del gioco, con l’obiettivo di portare l’esperienza visiva a un livello paragonabile a quello delle produzioni moderne. Il risultato è un netto salto di qualità, ottenuto senza stravolgere il gioco originale. Il progetto in questione è la HD Reworked Project NextGen Edition, sviluppata dal modder noto come Halk Hogan. Questa nuova iterazione punta a migliorare in modo significativo le texture di The Witcher 3: Wild Hunt, intervenendo sia sugli ambienti naturali sia su quelli artificiali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La grafica di The Witcher 3 migliora e diventa “next-gen” con una mod

