Numeri da record per l’Africa Eco Race 2026

L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar. Quest’anno, sono 289 gli iscritti tra le diverse categorie, confermando l’interesse crescente per questa storica competizione che attraversa il continente africano. La gara rappresenta un importante evento sportivo e di endurance, unendo appassionati e professionisti in un percorso che unisce tradizione e avventura.

