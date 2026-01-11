Numeri da record per l’Africa Eco Race 2026

L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar. Quest’anno, sono 289 gli iscritti tra le diverse categorie, confermando l’interesse crescente per questa storica competizione che attraversa il continente africano. La gara rappresenta un importante evento sportivo e di endurance, unendo appassionati e professionisti in un percorso che unisce tradizione e avventura.

Il 26 gennaio si parte da Tangeri, arrivo il 7 febbraio sulle riva del Lago Rosa di Dakar. Sono 289 gli iscritti nelle varie categorie. L'Africa Eco Race è pronta ad aprire un nuovo, affascinante capitolo della propria storia. La 17ª edizione del rally-raid africano si annuncia come una delle più ambiziose e spettacolari di sempre.

