Governo dichiara stato di emergenza per Sicilia Sardegna e Calabria | stanziati 100 milioni

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal recente maltempo. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze e sostenere le operazioni di gestione delle emergenze. Questa misura mira a garantire un intervento rapido ed efficace nelle zone maggiormente interessate.

Il governo Meloni ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, duramente colpite dal maltempo dei giorni scorsi. La misura, annunciata dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri, prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, destinati ai primi interventi urgenti. Secondo la nota del ministero, lo stato di emergenza può durare fino a 12 mesi, prorogabili per altri 12, come previsto dal Codice della Protezione civile. Nei prossimi giorni il governo adotterà un provvedimento interministeriale per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, basato sulla ricognizione dettagliata dei danni che sarà fornita dalle tre Regioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo.

Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

