Pioggia di stelle al Marostica Summer Fest | il 6 luglio John Legend

Il 6 luglio, il Marostica Summer Fest ospiterà John Legend, artista noto per il suo stile pop-soul. L’evento si terrà in Piazza Castello, all’interno della dodicesima edizione del festival organizzato da DuePunti Eventi, con il sostegno della Città di Marostica, Volksbank e Fondazione Banca Popolare di Marostica. Un’occasione per ascoltare dal vivo una delle voci più apprezzate del panorama musicale contemporaneo.

Roma, 26 gen. (askanews) – Una star del pop-soul sul palco del Marostica Summer Festival Volksbank. John Legend il 6 luglio si esibirà in Piazza Castello per la dodicesima edizione della rassegna firmata DuePunti Eventi, in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Volksbank e Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank. Con David Byrne (26 giugno), Legend è l’ospite internazionale del festival, che vedrà sul palco anche Il Volo (1 luglio), Negramaro (3 luglio), Claudio Baglioni (4 luglio), Europe (5 luglio), Fiorella Mannoia (7 luglio), Francesco Gabbani (9 luglio) e Luca Carboni (11 luglio).🔗 Leggi su Ildenaro.it

A luglio, Lucca ospiterà John Legend nel suo evento estivo, il Summer Festival.

John Legend sarà tra gli artisti del Lucca Summer Festival 2026, portando in Piazza Napoleone il suo nuovo spettacolo intimo.

David Byrne, tre date in Italia nel 2026! 23 giugno – Bari, Fiera del Levante 25 giugno – Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone 26 giugno – Marostica Summer Festival - facebook.com facebook

JOHN LEGEND in Italia con “A Night of Songs and Stories”, uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera 2 07 Cavea Auditorium Parco della Musica | Roma 5 07 Lucca Summer Festival 6 07 Marostica Summer Festival 24 07 L x.com