John Legend si aggiunge al già ricco cast del Lucca Summer Festival 2026, porterà in Piazza Napoleone il suo nuovo intimo spettacolo. Il Lucca Summer Festival annuncia una serata evento di straordinaria intensità: John Legend salirà sul palco il 5 luglio per presentare A Night of Songs and Stories, uno spettacolo intimo che unisce musica e racconto in una delle cornici più iconiche dell’estate italiana. Pensato come un viaggio attraverso oltre vent’anni di carriera, lo show propone versioni raccolte e suggestive dei brani che hanno segnato il percorso dell’artista – da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight – intrecciate a storie personali, aneddoti e riflessioni che offrono uno sguardo inedito sulla sua vita artistica e umana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - John Legend in concerto al Lucca Summer Festival 2026

