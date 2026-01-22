A luglio, Lucca ospiterà John Legend nel suo evento estivo, il Summer Festival. L’artista presenta “A Night of Songs & Stories”, uno spettacolo che ripercorre oltre vent’anni di musica e esperienze personali. Un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei protagonisti più influenti della scena contemporanea, in un contesto intimo e raffinato, ideale per gli appassionati di musica e storytelling.

Lucca, 22 gennaio 2026 – John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, torna in Italia con “A Night of Songs & Stories”, uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra musica e racconto personale. Il 5 luglio sarà di scena al Lucca Summer Festival. Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano. Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti EGOT, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un TonyAward e quattro Emmy Awards. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca, John Legend al Summer Festival a luglio

