Pioggia e incidente in autostrada traffico in tilt

Martedì 13 gennaio 2026, il traffico nel nodo genovese ha subito forti rallentamenti a causa di pioggia intensa e di un incidente in autostrada. La situazione si è aggravata anche per lo sciopero dei taxi, causando disagi e congestione su strade e autostrade della zona. La circolazione rimane complessa, con possibili ritardi e deviazioni.

Mattinata complicata, martedì 13 gennaio 2026, su strade e autostrade del nodo genovese a causa della pioggia e dello sciopero dei taxi. A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato un incidente, avvenuto sull'autostrada A12 intorno alle 8 nei pressi dello svincolo di Recco.Nel sinistro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

