Pioggia e maltempo terminal chiusi per il vento e traffico in tilt

Martedì 16 dicembre, la regione è stata colpita da intense piogge e condizioni di maltempo, con accumuli pluviometrici significativi nell'entroterra. Le condizioni meteorologiche hanno provocato disagi, con terminal chiusi a causa del vento e traffico in tilt, evidenziando l'impatto del maltempo sulla mobilità e le attività locali.

