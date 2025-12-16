Pioggia e maltempo terminal chiusi per il vento e traffico in tilt

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 16 dicembre, la regione è stata colpita da intense piogge e condizioni di maltempo, con accumuli pluviometrici significativi nell'entroterra. Le condizioni meteorologiche hanno provocato disagi, con terminal chiusi a causa del vento e traffico in tilt, evidenziando l'impatto del maltempo sulla mobilità e le attività locali.

Immagine generica

Giornata di maltempo, martedì 16 dicembre, sulla nostra regione, con piogge diffuse e accumuli pluviometrici complessivi localmente anche di 50–70 mm sull'entroterra. Sono attese inoltre nevicate (motivo per cui è stata emessa allerta) localmente a bassa quota sull'entroterra occidentale. In. Genovatoday.it

Atterraggio Napoli- turbolenze severe - temporale Wizzair

Video Atterraggio Napoli- turbolenze severe - temporale Wizzair

Maltempo, scatta allerta arancione. Oggi scuole e impianti chiusi. Miglioramento atteso in giornata - La decisione di chiudere gli istituti scolastici è arrivata nella tarda serata di ieri in considerazione del peggioramento delle condizioni previsto per la notte. lanazione.it

Maltempo in Toscana, pioggia record e scuole chiuse. Pisa, Prato e Pistoia: allagamenti e criticità - Firenze, 25 novembre 2025 – Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana nelle ultime 24 ore è tempo di bilanci. lanazione.it