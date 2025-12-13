BUON NATALE BUBINOBLOG! GLI AUGURI DI ELISA ISOARDI DALLO STUDIO DI BAR CENTRALE

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In prossimità delle festività natalizie, le star della televisione dedicano un attimo del loro tempo per inviare auguri speciali. Tra studi televisivi addobbati e impegni di produzione, Elisa Isoardi ha condiviso un messaggio di Buon Natale dal Bar Centrale, portando calore e allegria ai fan in questo periodo di festa.

Il Natale si sta avvicinando e tra studi televisivi da addobbare e addobbati, programmi da condurre, prove e quant’altro, le star della televisione ritagliano un momento del loro tempo per lasciare un video-augurio. Oggi abbiamo gli auguri di Elisa Isoardi, storico volto Rai e attuale conduttrice di Bar Centrale, in onda tutti i sabati alle 14:00 su Rai1, alle lettrici e ai lettori di BubinoBlog. Grazie carissima Elisa. Buon Natale e Buon Anno! https:bubinoblog.altervista.orgwp-contentuploads202512VID-20251213-WA0001.mp4 L'articolo proviene da BUBINO. Bubinoblog

buon natale bubinoblog auguriAuguri di buon Natale 2025/ Un elenco di frasi speciali e ad effetto per il 25 dicembre - Auguri di buon Natale 2025, ecco per voi un elenco di frasi speciali e ad effetto in vista del prossimo 25 dicembre, buona lettura ... ilsussidiario.net

buon natale bubinoblog auguriAuguri buon Natale 2025: le migliori frasi e immagini/ Gli spunti originali per i vostri messaggi WhatsApp - Auguri buon Natale 2025, una nuova carrellata di frasi e immagini: i nostri consigli per i messaggi da inviare il 25 dicembre ... ilsussidiario.net

buon natale bubinoblog gli auguri di elisa isoardi dallo studio di bar centrale

© Bubinoblog - BUON NATALE BUBINOBLOG! GLI AUGURI DI ELISA ISOARDI DALLO STUDIO DI BAR CENTRALE

Me contro Te - AUGURI DI BUON NATALE (Coreografia Baby Dance)

Video Me contro Te - AUGURI DI BUON NATALE (Coreografia Baby Dance)