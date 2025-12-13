BUON NATALE BUBINOBLOG! GLI AUGURI DI ELISA ISOARDI DALLO STUDIO DI BAR CENTRALE
In prossimità delle festività natalizie, le star della televisione dedicano un attimo del loro tempo per inviare auguri speciali. Tra studi televisivi addobbati e impegni di produzione, Elisa Isoardi ha condiviso un messaggio di Buon Natale dal Bar Centrale, portando calore e allegria ai fan in questo periodo di festa.
Il Natale si sta avvicinando e tra studi televisivi da addobbare e addobbati, programmi da condurre, prove e quant'altro, le star della televisione ritagliano un momento del loro tempo per lasciare un video-augurio. Oggi abbiamo gli auguri di Elisa Isoardi, storico volto Rai e attuale conduttrice di Bar Centrale, in onda tutti i sabati alle 14:00 su Rai1, alle lettrici e ai lettori di BubinoBlog. Grazie carissima Elisa. Buon Natale e Buon Anno!
