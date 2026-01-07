Funerali Brigitte Bardot a Saint-Tropez i grandi assenti | da Emmanuel Macron alla sorella Mijanou

A Saint-Tropez si svolgono i funerali di Brigitte Bardot, figura iconica della città. La cerimonia è prevista per mercoledì 7 gennaio alle 11 nel cimitero marino locale. Tra i presenti e i grandi assenti, come Emmanuel Macron e la sorella Mijanou, si conclude un capitolo importante della storia della celebre attrice e modella.

Saint-Tropez si prepara a dare l'ultimo saluto a una delle sue figure più emblematiche. Brigitte Bardot è sepolta mercoledì 7 gennaio, alle 11 del mattino, nel cimitero marino della cittadina che lei stessa aveva eletto a rifugio lontano dal caos del mondo. La cerimonia, già annunciata come sobria e riservata, rispecchia il desiderio espresso negli anni dall'attrice, diventata col tempo un'icona del cinema, ma anche dell'impegno animalista. I presenti al funerale di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, scomparsa domenica 28 dicembre all'età di 91 anni, Bardot lascia un'eredità complessa, quella di una donna che ha rappresentato la libertà femminile ben prima che diventasse un tema di dibattito pubblico, ma anche di una figura spesso controversa, che ha diviso l'opinione pubblica fino alla fine.

