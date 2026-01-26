Ansia Inter per Perisic | arriva l’annuncio sul croato

L’Inter valuta il possibile ritorno di Ivan Perisic, con un annuncio imminente sul suo trasferimento. La società nerazzurra attende ancora l’esito della qualificazione del PSV in Champions League, che potrebbe influenzare le decisioni sul mercato. Perisic, ex giocatore dell’Inter, rappresenta un’opzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La situazione rimane in evoluzione, in attesa di sviluppi ufficiali.

L’Inter punta al ritorno di Perisic in nerazzurro, ma c’è ancora da attendere per i nerazzurri che dovranno capire quello che sarà il destino del PSV in Champions League. Annuncio su Perisic all’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Fabrizio Romano, a DAZN ha fatto il punto sul mercato: “Mike Maignan è pronto a firmare con il Milan fino al giugno del 2031. Una notizia fondamentale per i rossoneri”. L’esperto di mercato ha proseguito poi parlando della trattativa tra Inter e PSV per Perisic: “ L’Inter aspetta rinforzi. Per Perisic bisognerà attendere la Champions League che sarà fondamentale per capire il futuro del croato”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato Inter, stallo Perisic: apertura totale del croato ma… UltimissimeSul fronte del calciomercato dell'Inter, la situazione di Ivan Perisic rimane complessa.

Inter, Chivu insiste per Perisic: cosa filtra dall’entourage del croato | CML'Inter continua a lavorare per rinforzare la propria rosa, con Chivu che spinge per il ritorno di Ivan Perisic.

L’Inter su Perisic, gli fa spazio Luis Henrique: l’offerta che sta facendo pensare MarottaL'Inter potrebbe cambiare sulla fascia in questa finestra di gennaio con Luis Henrique via da Milano: la situazione ... calciomercato.it

Inter, pressing per il ritorno di Perisic: la situazioneProsegue il pressing dell'Inter per Ivan Perisic, il quale potrebbe tornare in nerazzurro dopo l'esperienza maturata dal 2015 al 2019 e ancora dal 2020 al 2022. fantacalcio.it

