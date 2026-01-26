Perché oggi la Ferrari non corre a Barcellona e i test F1 non si possono vedere in diretta TV

Oggi a Barcellona si tengono i primi test ufficiali della stagione 2026 di Formula 1, un momento importante per le squadre. Tuttavia, la Ferrari non partecipa alla prima giornata di test, e le prove non sono trasmesse in diretta televisiva. Queste decisioni rientrano nelle strategie di preparazione e nelle normative che regolano le sessioni di test, offrendo comunque un’anteprima delle novità in arrivo per il campionato.

La Formula 1 oggi inaugura la stagione 2026 con i primi test ufficiali a Barcellona, ma la Ferrari non è in pista nella giornata inaugurale. Una scelta strategica condivisa da altri top team, all'interno di test a porte chiuse e senza copertura televisiva: ecco perché.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dove vedere in tv i Test di F1 2026 a Barcellona: orari, programma, streamingI test di F1 2026 a Barcellona si svolgeranno dal 26 al 30 gennaio sul circuito di Montmeló.

F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streamingOggi, 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló accoglie la prima sessione di test non ufficiali della Formula 1 2026.

Oggi i test F1 a Barcellona: la Ferrari non scende in pista, tutti gli orariOggi iniziano i test di Barcellona della F1 2026: tutto quello che c’è da sapere e perché la Ferrari non scenderà in pista ... f1ingenerale.com

Perché il nuovo ingegnere di Hamilton arriverà in Ferrari a Mondiale F1 iniziato: chi sostituirà AdamiLa Ferrari ha scelto una soluzione tampone dopo l’uscita di scena di Riccardo Adami dal box di Lewis Hamilton. Nei test di Barcellona spazio a Carlo Santi, ma il nome definitivo dovrebbe arrivare solo ... fanpage.it

