Perché Musetti-Djokovic vale la top3 nel ranking ATP! Scontro diretto agli Australian Open

Il confronto tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 rappresenta un momento importante nel circuito ATP. Questa sfida diretta non solo determinerà il passaggio ai quarti di finale, ma avrà anche un impatto significativo sulla classifica mondiale, poiché Musetti cerca di mantenere il suo posizionamento tra i primi tre. Un risultato che sottolinea l’evoluzione del tennis italiano e la competitività di entrambi i giocatori nel circuito internazionale.

Nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis ci sarà la sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic: l’italiano ha già ampiamente migliorato il risultato ottenuto lo scorso anno e dovrà difendere il terzo posto virtuale del ranking ATP, confermato dopo il quarto turno del primo torneo stagionale del Grand Slam. L’azzurro, infatti, al termine del torneo di Melbourne, scarterà nell’aggiornamento di lunedì 2 febbraio i 100 punti conquistati lo scorso anno, ma con i quarti di finale ne ha ottenuti 400. Musetti, sfruttando gli scarti più onerosi dei tennisti che lo precedono nella graduatoria ufficiale rilasciata lunedì scorso, guadagna due posizioni e si attesta così al terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti contende a Djokovic e Zverev il 3° posto nel ranking ATP! Le prospettive agli Australian OpenLorenzo Musetti si prepara agli Australian Open 2026, dove ha la possibilità di migliorare il risultato dello scorso anno e di mantenere il terzo posto nel ranking ATP.

Sinner-Alcaraz, la forbice nel ranking ATP: come procede il botta e risposta agli Australian Open? Le proiezioniSinner e Alcaraz continuano a confrontarsi nel ranking ATP durante gli Australian Open.

