Sinner-Alcaraz la forbice nel ranking ATP | come procede il botta e risposta agli Australian Open? Le proiezioni

Sinner e Alcaraz continuano a confrontarsi nel ranking ATP durante gli Australian Open. Carlos Alcaraz ha ottenuto una vittoria agevole negli ottavi, consolidando la sua posizione e allontanandosi temporaneamente dal italiano. Questa fase del torneo evidenzia il progresso e la competitività tra i due protagonisti, rappresentando un importante momento di analisi per appassionati e addetti ai lavori. Di seguito, le proiezioni e gli sviluppi previsti nel percorso dei due tennisti.

Carlos Alcaraz prosegue senza inciampi la propria avventura agli Australian Open, vincendo la terza partita consecutiva in tre set e qualificandosi così agli ottavi di finale del primo Slam della stagione: se nelle prime due uscite contro l’australiano Adam Walton e il tedesco Yannick Hanfmann si era rivelato necessario un tie-break per frenare i tentativi di gloria degli avversari, oggi lo spagnolo non ha tentennato contro il francese Corentin Moutet, chiudendo i conti con un perentorio 6-2, 6-4, 6-1. Il numero 1 del mondo tornerà sul cemento di Melbourne nella giornata di domenica 25 gennaio per affrontare lo statunitense Tommy Paul, numero 19 del seeding che proverà a mettere il bastone tra le ruote e a complicare l’avventura del talentuoso iberico in terra oceanica. 🔗 Leggi su Oasport.it

