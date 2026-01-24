Nessuna cura nessun vaccino Virus torna a colpire moltissime persone in quarantena L’allarme di Bassetti

Il virus Nipah ha riacceso l’attenzione sulla sua presenza in India, con un nuovo focolaio che ha portato numerose persone in quarantena. La sua capacità di diffondersi rapidamente e la mancanza di cure specifiche rendono essenziale un monitoraggio attento e misure preventive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità invita alla prudenza, sottolineando l’importanza di rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie per limitare la diffusione del virus.

Il virus Nipah è tornato a manifestarsi in India con un nuovo focolaio che ha generato immediata allerta a livello internazionale. Secondo i dati riportati il 23 gennaio 2026 nello Stato del Bengala Occidentale, la situazione appare critica a causa dell’alta virulenza del patogeno e della mancanza di protocolli terapeutici risolutivi. L’episodio attuale ha avuto origine in un contesto ospedaliero privato a Barasat, coinvolgendo inizialmente un paziente deceduto e successivamente diversi operatori sanitari che erano entrati in contatto con lui. La rapidità con cui il virus si è trasmesso all’interno della struttura medica evidenzia la pericolosità di questo agente patogeno, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica tra i più temibili per il rischio di potenziali pandemie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

