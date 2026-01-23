Sinners – I Peccatori | il film dei record da 16 nomination agli Oscar arriva su Sky e NOW

Se pensavate che l’hype per Ryan Coogler e Michael B. Jordan avesse raggiunto il picco con Black Panther, preparatevi a ricredervi. I PECCATORI ( Sinners ) non è solo un film, è un evento sismico che sta scuotendo l’Academy dalle fondamenta. Con un bottino mostruoso di 16 nomination agli Oscar® 2026, la pellicola distribuita da Warner Bros. Pictures atterra finalmente sui nostri schermi, portando nel salotto di casa un mix letale di horror, thriller e dramma autoriale. In breve I PECCATORI, il film evento diretto da Ryan Coogler e interpretato da un doppio Michael B. Jordan, arriva in prima TV lunedì 26 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

16 nomination agli Oscar 2026 al film "I peccatori - Sinners": non era mai successo. Tra conferme e sorprese, ecco tutte le candidature

Record per Sinners: di cosa parla il film da 15 nomination agli Oscar

