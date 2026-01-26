Sinners – I Peccatori stasera in TV e streaming | il film record con 16 nomination agli Oscar

Stasera in prima serata, lunedì 26 gennaio, il film “Sinners – I Peccatori” sarà trasmesso alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW. Premiato con 16 nomination agli Oscar, il film affronta temi di grande intensità attraverso una narrazione coinvolgente e realistica. Un’opportunità per gli appassionati di cinema di seguire un'opera riconosciuta a livello internazionale.

Stasera, lunedì 26 gennaio, “ Sinners – I Peccatori ” arriva in prima serata: alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. E no, non è “un film come tanti”. È il titolo più nominato della storia degli Oscar, con 16 candidature. Dove vedere “Sinners – I Peccatori” lunedì 26 gennaio. La messa in onda è fissata alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301), con disponibilità anche in streaming su NOW e on demand per gli abbonati. In palinsesto risulta anche una replica su Sky Cinema Suspense alle 21:45. Il film che ha riscritto la corsa agli Oscar. Il dato che lo rende un caso non è un dettaglio da comunicato stampa: “Sinners” ha centrato 16 nomination agli Oscar 2026, superando ogni precedente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

