Giornata della Memoria a Pordenone un ricco programma per non dimenticare

Il Comune di Pordenone presenta un programma di iniziative gratuite in occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio. L’evento mira a ricordare le vittime dell’Olocausto attraverso incontri, mostre e momenti di riflessione, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di approfondire il significato di questa ricorrenza e promuovere la memoria storica.

Anche quest’anno il Comune di Pordenone ha organizzato un fitto programma di iniziative gratuite per commemorare La Giornata della Memoria, la ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio in ricordo delle vittime dell’Olocausto.Le cerimonie ufficialiE proprio martedì 27 si svolgerà la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Giornata della memoria: reading letterario e convegno con Angela Ganci "per non dimenticare"Il 27 gennaio si svolge a Palermo, presso l'ex Real Fonderia alla Cala, la Giornata mondiale della Memoria, dedicata a mantenere viva la memoria delle vittime dell'Olocausto.

Giornata della Memoria, a Cesena incontri letterari e proiezioni cinematografiche per non dimenticare la tragedia dell'OlocaustoIn occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono incontri letterari e proiezioni cinematografiche promossi dalle istituzioni e associazioni locali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Giorno della memoria a Reggio Emilia: il 27 gennaio in sinagoga la commemorazione delle vittime della Shoah.

Giornata della Memoria, a Genova Emanuele Fiano: Nazisti e fascisti erano persone, non marziani. Ciò che è accaduto può riaccadereL’ex parlamentare del pd ha partecipato alle lezioni della memoria e la libertà di pensiero, organizzate in Prefettura dall’'Istituto Ligure per la ... ilsecoloxix.it

Giornata della Memoria: a Roma oltre 40 iniziative tra concerti, mostre e incontri sulla ShoahRoma celebra il Giorno della Memoria 2026 con oltre 40 eventi tra incontri, concerti, spettacoli e mostre dedicate alle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni nazifasciste. Tra gli appuntament ... radiocolonna.it

In occasione della Giornata della Memoria, domenica 27 gennaio alle ore 10, al Cinema Arena di via Tassoni 8, si tiene l’incontro pubblico “Sentinella, a che punto è la notte”. Un dialogo sull’attualità del valore della memoria storica con il giornalista e scrittor - facebook.com facebook