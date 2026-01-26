Pensioni Cgil lancia allarme su uscita

La Cgil segnala che gli aumenti dei requisiti pensionistici previsti dal 2027 al 2029 potrebbero interessare circa 55mila lavoratori che hanno scelto l’uscita anticipata. Questi cambiamenti rischiano di provocare periodi di inattività senza reddito e contribuzione per chi si trova in questa condizione. È importante monitorare l’evoluzione delle normative e valutare le eventuali soluzioni a tutela dei lavoratori coinvolti.

19.39 L'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione già fissati per il 2027 e il 2028 e quello previsto a partire dal 2029 mettono a rischio circa 55mila lavoratori che hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro e che potrebbero trovarsi nei prossimi anni a fare i conti con alcuni mesi senza reddito e senza contribuzione. L'allarme è lanciato dalla Cgil che ha fatto i conti su misure di accompagnamento verso la pensione finanziate dalle aziende quali l'isopensione,contratto di espansione, fondi di solidarietà.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

