Pensioni Cgil lancia allarme su uscita

La Cgil segnala che gli aumenti dei requisiti pensionistici previsti dal 2027 al 2029 potrebbero interessare circa 55mila lavoratori che hanno scelto l’uscita anticipata. Questi cambiamenti rischiano di provocare periodi di inattività senza reddito e contribuzione per chi si trova in questa condizione. È importante monitorare l’evoluzione delle normative e valutare le eventuali soluzioni a tutela dei lavoratori coinvolti.

19.39 L'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione già fissati per il 2027 e il 2028 e quello previsto a partire dal 2029 mettono a rischio circa 55mila lavoratori che hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro e che potrebbero trovarsi nei prossimi anni a fare i conti con alcuni mesi senza reddito e senza contribuzione. L'allarme è lanciato dalla Cgil che ha fatto i conti su misure di accompagnamento verso la pensione finanziate dalle aziende quali l'isopensione,contratto di espansione, fondi di solidarietà.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su pensioni cgil

L’allarme della Cgil segnala l’aggravarsi delle condizioni dei lavoratori, con circa 55 mila nuovi esodati a causa dell’aumento dei requisiti pensionistici.

Dall’analisi dei dati della piattaforma OpenPnrr emerge una discrepanza significativa nei finanziamenti destinati all’inclusione sociale a Messina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su pensioni cgil

Argomenti discussi: Donazioni di plasma, l'Avis lancia l'allarme in Veneto: Numeri in calo, serve ottimizzare l'accesso dei volontari alla raccolta.

>>>ANSA/Cgil lancia l'allarme pensioni, rischio 55mila nuovi esodatiL'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione già fissati per il 2027 e il 2028 e quello previsto a partire dal 2029 mettono a rischio circa 55mila lavoratori che hanno aderito a misure di uscit ... ansa.it

Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L’aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ... repubblica.it

Con l'aumento dei requisiti dal 2027 si rischiano 55.000 nuovi esodati. A lanciare l'allarme è la CGIL - Pensioni / Pubblico x.com

Secondo il rapporto Ires Cgil le retribuzioni da lavoro dipendente e le pensioni sono salite, ma non tanto da compensare l’inflazione. La spesa alimentare è aumentata del 23%. Luca Chierici della segreteria: “Servono politiche fiscali serie” - facebook.com facebook