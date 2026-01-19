Inclusione sociale a Messina su 25 milioni spesi solo 2,5 | Cgil lancia l’allarme

Dall’analisi dei dati della piattaforma OpenPnrr emerge una discrepanza significativa nei finanziamenti destinati all’inclusione sociale a Messina. Sebbene siano stati assegnati oltre 25 milioni di euro, solo circa il 10% di questa cifra, pari a 2,5 milioni, risulta effettivamente speso. La Cgil evidenzia questa situazione come un segnale di preoccupazione, sottolineando l’importanza di un’attuazione più efficace dei progetti previsti.

