Pensioni scattano gli aumenti di febbraio 2026 | da 3 a 50 euro la rivalutazione e i nuovi importi
A partire da febbraio 2026, le pensioni in Italia subiranno un adeguamento con aumenti che variano da 3 a 50 euro, secondo la rivalutazione prevista. L'aggiornamento, noto come perequazione, è stato stabilito all’1,4%, influenzando i nuovi importi e garantendo una maggiore corrispondenza con l’inflazione. Questa misura mira a mantenere il potere d’acquisto dei pensionati nel contesto economico attuale.
Il 2026 segna un nuovo aggiornamento per gli assegni previdenziali italiani. La rivalutazione delle pensioni, nota come perequazione, è stata fissata all'1,4% sulla base. 🔗 Leggi su Leggo.it
