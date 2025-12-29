Villa San Giovanni dice no al falso progresso | il circolo Pd guarda alle amministrative 2027

Villa San Giovanni si prepara alle amministrative del 2027 con una chiara posizione di valorizzazione del reale progresso. Il Partito Democratico locale, attraverso una nota firmata dal segretario Enzo Musolino e dal direttivo, ribadisce l’importanza di un percorso politico sobrio e concreto, opponendosi a forme di sviluppo superficiali o illusorie. Un impegno che riflette l’attenzione del circolo per un progresso sostenibile e autentico nel rispetto delle esigenze della comunità.

È una presa di posizione netta quella contenuta nella nota a firma del segretario cittadino del Partito democratico di Villa San Giovanni, Enzo Musolino, e del direttivo del Circolo Pd, composto da Lina Vilardi, Domenico Tedesco, Domenico De Marco ed Enzu Bulsei.

