Firenze | crolla parte di solaio a Santa Maria Novella paura alla stazione fra i viaggiatori
Il 28 dicembre 2025, alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, si è verificato il crollo di una parte del solaio, causando momenti di tensione tra i viaggiatori presenti. L'incidente si è verificato intorno alle 12, suscitando preoccupazione tra coloro che si trovavano nell'area. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per verificare la stabilità della struttura e garantire la sicurezza di tutti.
Mattinata di paura oggi, 28 dicembre 2025, alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Intorno alle 12.45 si è staccata una porzione di soffitto del solaio esterno dell'edificio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
