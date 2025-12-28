Firenze | crolla parte di solaio a Santa Maria Novella paura alla stazione fra i viaggiatori

Il 28 dicembre 2025, alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, si è verificato il crollo di una parte del solaio, causando momenti di tensione tra i viaggiatori presenti. L'incidente si è verificato intorno alle 12, suscitando preoccupazione tra coloro che si trovavano nell'area. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per verificare la stabilità della struttura e garantire la sicurezza di tutti.

Firenze, si stacca un pezzo di soffitto della stazione. Calcinacci in strada, paura a Santa Maria Novella - E’ successo intorno all’ora di pranzo a poche decine di metri dall’ingresso dove transitano centinaia di persone. msn.com

#Udinese, rovinato il Natale. A Firenze crolla di nuovo tutto L’editoriale - facebook.com facebook

Firenze, viale Redi: cade albero, nessun danno. Il Comitato San Jacopino: “continuo crollo di rami” x.com

