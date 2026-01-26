Paupisi 591.700 euro per il nuovo Centro Comunale di Raccolta

Il Comune di Paupisi ha ricevuto un finanziamento regionale di 591.700 euro per la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a rafforzare il ciclo integrato nella provincia di Benevento. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo sostenibile e tutela ambientale, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela del territorio locale.

Il Comune di Paupisi rientra tra i beneficiari del finanziamento regionale destinato al potenziamento del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Benevento. L'intervento si inserisce in un piano complessivo da 15 milioni di euro promosso dalla Regione Campania per la realizzazione di 13 Centri Comunali di Raccolta (CCR) nel territorio del Sannio. Alla comunità di Paupisi sono stati assegnati 591.700 euro per la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta, una struttura moderna che consentirà ai cittadini di conferire correttamente e in piena sicurezza diverse tipologie di rifiuti, tra cui RAEE, rifiuti ingombranti e pericolosi, materiali riciclabili, oli esausti, residui verdi e inerti provenienti da piccoli lavori domestici.

