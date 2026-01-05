Nuovo Centro comunale di raccolta in via Papalia indetto un incontro pubblico il 7 gennaio a Japigia

Il 7 gennaio alle ore 17.00, presso la sala Ianni del comando della Polizia Locale di Bari in via Aquilino a Japigia, si terrà un incontro pubblico sul nuovo Centro comunale di raccolta in via Papalia. L’obiettivo è fornire informazioni sul progetto e ascoltare eventuali osservazioni della comunità locale. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a conoscere i dettagli e le modalità di realizzazione del nuovo centro di raccolta.

Si terrà mercoledì 7 gennaio, alle ore 17.00, nella sala Ianni del comando della Polizia Locale di Bari, in via Aquilino, nel quartiere Japigia, l'incontro pubblico dedicato al nuovo Centro comunale di raccolta (Ccr) previsto in via Papalia.Nel corso dell'appuntamento, il sindaco di Bari e gli.

Un altro no al Centro Raccolta Rifiuti di Bari Japigia, Legambiente: "Stop all'iter, serve dialogo" - L'associazione intende "sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui gravi rischi associati alla proposta" di costruire il Ccr "in un'area tanto delicata quanto quella adiacente al Canale V ...

Bari, Japigia dichiara guerra al centro di raccolta rifiuti: «Non era previsto, daremo battaglia» - Un comitato spontaneo che si avvia a quasi cinquanta partecipanti, una chat di Whatsapp che ne conta oltre cento.

