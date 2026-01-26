Pasdaran terroristi L’Italia al lavoro in Ue mentre la Lincoln arriva in Medio Oriente

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che le perdite civili durante le proteste in Iran richiedono una risposta efficace. In vista del prossimo Consiglio dei ministri dell’UE a Bruxelles, l’Italia si impegna a proporre misure concrete. Nel contesto internazionale, mentre l’Italia lavora in ambito europeo, la Lincoln si avvicina al Medio Oriente, segnando un momento di attenzione e impegno diplomatico.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che le perdite subite dalla popolazione civile durante le recenti proteste in Iran “richiedono una risposta chiara”, annunciando l’intenzione di avanzare proposte concrete al prossimo Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione europea a Bruxelles. In un messaggio pubblicato su X, Tajani ha spiegato che l’Italia chiederà l’inserimento dei Guardiani della Rivoluzione iraniani nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche e l’imposizione di sanzioni individuali contro i responsabili della repressione. Le Guardie rivoluzionarie iraniane – formalmente il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc), noto anche come Sepah o Pasdaran – sono una forza ideologica militare d’élite incaricata di proteggere la Repubblica Islamica in patria e di proiettare il potere all’estero. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il Pentagono ha comunicato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente.

Recenti sviluppi evidenziano il trasferimento della portaerei Lincoln dal Mar Cinese al Medio Oriente, mentre il presidente Mattarella condanna l’efferato sterminio di manifestanti in Iran, con oltre 12.

