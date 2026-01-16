Trump sposta la portaerei Lincoln dal Mar Cinese al Medio Oriente Mattarella | In Iran efferato sterminio di manifestanti
Recenti sviluppi evidenziano il trasferimento della portaerei Lincoln dal Mar Cinese al Medio Oriente, mentre il presidente Mattarella condanna l’efferato sterminio di manifestanti in Iran, con oltre 12.000 vittime denunciate da Amnesty International. Questi eventi mostrano la complessità delle tensioni geopolitiche e delle crisi umanitarie in diverse aree del mondo, richiedendo un’analisi attenta e informata delle dinamiche internazionali in atto.
Un massacro senza precedenti. Così Amnesty International ha definito la repressione delle manifestazioni da parte del governo dell'ayatollah Ali Khamenei che, si teme, abbia causato più di 12mila vittime. Ieri, le voci di un attacco imminente da parte degli Stati Uniti, ma il presiedente Trump ha frenato, affermando che le uccisioni dei manifestanti si erano fermate. Intanto, si teme per la sorte di Efran Sultani, 26enne diventato simbolo della protesta, che secondo diversi media avrebbe dovuto essere giustiziato oggi. Secondo le autorità di Teheran, è stato solamente incarcerato e non condannato a morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
