Parcheggio via Rausei Milia | Incompiuta inaccettabile

Il parcheggio di via Rausei a Milia rappresenta un intervento fondamentale per la mobilità locale. Tuttavia, le sue condizioni attuali evidenziano una situazione incompleta e problematica, che mette in discussione l'efficacia della gestione amministrativa. È importante affrontare con serietà le criticità emerse, per garantire servizi adeguati alla cittadinanza e per migliorare la qualità urbana dell'area.

Il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia assciura che sottoporrà "nuovamente in Commissione la partnership pubblico-privata per terminare i lavori" È quanto dichiara in una nota, Federico Milia, capogruppo di FI in Consiglio comunale. “Un fallimento amministrativo che Forza Italia denuncia da anni: è bene ricordare, infatti, che solo due mesi fa, nel corso della seduta della IX commissione, ho richiesto con fermezza agli uffici competenti di valutare con urgenza di dare corso all'istituzione di una partnership pubblico-privata, affidando la gestione del servizio a chi si assumerà l’onere di completare i lavori, correlando l’ulteriore proposta della vendita dei singoli posti parcheggio ai residenti della zona, per assicurare l'immediato impiego dell'infrastruttura e risolvere l'annosa questione della sosta residenziale” dichiara il capogruppo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Una partnership pubblico-privata per il completamento del parcheggio di via Rausei, la proposta di Milia Alessandro Basciano ufficializza con Ginevra MiliaAlessandro Basciano ha confermato la sua relazione con Ginevra Milia, dopo alcune settimane di indiscrezioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il laboratorio creativo in natura di Fili Meridiani ottiene il patrocinio del Wwf Crotone. Reggio, Milia(FI) sul parcheggio di via Rausei: ‘Incompiuta inaccettabile’Sottoporrò nuovamente in Commissione la partnership pubblico-privata per terminare i lavori la nota del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale ... citynow.it Parcheggio di via Rausei, Milia: L’ennesima incompiuta: serve una svolta immediataIl capogruppo di FI rilancia la proposta di una partnership pubblico-privata per sbloccare un’opera strategica a servizio del GOM ... reggiotv.it Parcheggio via Rausei, Milia (Forza Italia): “Incompiuta inaccettabile, sottoporrò nuovamente in Commissione la partnership pubblico-privata per terminare i lavori” “Le recenti ricostruzioni sullo stato del parcheggio di via Rausei impongono una riflessione urg facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.