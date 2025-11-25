Una partnership pubblico-privata per il completamento del parcheggio di via Rausei la proposta di Milia

Reggiotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È inammissibile che un'opera pubblica essenziale, praticamente ultimata, resti inutilizzata per un tempo indefinito: per superare l'attuale stallo, nel corso della seduta odierna in IX commissione, ho richiesto con fermezza agli uffici competenti di valutare con urgenza di dare corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

partnership pubblico privata completamentoParcheggio Via Rausei, Milia (FI): “Fondamentale il completamento anche valutando una partnership pubblico-privata" - Il Parcheggio di Via Rausei, pur avendo ottenuto l'esito favorevole dei collaudi, si trova in una fase di blocco amministrativo e operativo ... Riporta reggiotv.it

Villa Massoni in cerca di un futuro: "Pronti a partnership pubblico-privata" - Dopo la mozione presentata dal Pd, il sindaco Francesco Persiani dice la sua sul tema e apre a ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Partnership Pubblico Privata Completamento