Alessandro Basciano ha confermato la sua relazione con Ginevra Milia, dopo alcune settimane di indiscrezioni. L’annuncio ufficiale segna un nuovo capitolo per il personaggio pubblico, che ha scelto di condividere pubblicamente il suo stato sentimentale. La coppia si è mostrata in modo discreto, mantenendo un profilo riservato e naturale, in linea con uno stile sobrio e rispettoso.

Poco dopo Natale, Alessandro Basciano aveva pubblicato uno scatto con una ragazza misteriosa, una certa Ginevra. Subito si è parlato di una frequentazione tra i due. A dare la conferma oggi è lo stesso dj che, nonostante stia vivendo un periodo turbolento dal punto di vista legale, è riuscito ad aprire il suo cuore ad un’altra donna. Lei è Ginevra Milia, non è famosa, ed è madre di una bambina. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti già quest’estate a Ibiza, ma abbiano aspettato un po’ ad ufficializzare. A dicembre il primo scatto ed ora la foto di un bacio in macchina che non lascia alcun dubbio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandro Basciano ufficializza con Ginevra Milia

Leggi anche: Alessandro Basciano ufficializza la storia con Ginevra Milia, lo scatto che segna il nuovo inizio dopo Codegoni

Leggi anche: Chi è la nuova fiamma Alessandro Basciano: lo scatto con Ginevra Milia: ‘É la sosia di Sophie Codegoni’

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Alessandro Basciano ufficializza la storia con Ginevra Milia, lo scatto che segna il nuovo inizio do

Argomenti discussi: Alessandro Basciano chi è: arresto, prima, figli, Grande Fratello.

Alessandro Basciano ci ripensa e si presenta in commissariato: cosa succedeAlessandro Basciano ci ripensa. E meno male. Dopo aver deciso che la sua residenza si sarebbe spostata in Spagna, ha compiuto un passo inaspettato quanto significativo: si è presentato spontaneamente ... dilei.it

Sophie Codegoni compie 25 anni. La storia con Alessandro Basciano, il primo filler a 16 anni e il passo indietro: «Mi sento me stessa e sto bene»Sophie Codegoni compie 25 anni. Diventata famosa dopo aver partecipato a Uomini e Donne e finita al centro dei riflettori per la storia travagliata con Alessandro Basciano, è una delle modelle più ... leggo.it

Alessandro Basciano ufficializza la storia con Ginevra Milia con un video e una foto al bacio ’ .. ’ - facebook.com facebook