Palazzo Pacchiani ritardi Il cantiere lungo 7 anni | slitta ancora in avanti Ultima data il 30 giugno

Il restauro di Palazzo Pacchiani, iniziato sette anni fa, ha subito ulteriori ritardi con nuova scadenza fissata al 30 giugno. Grazie alla recente programmazione del commissario straordinario Claudio Sammartino, si registra un progresso nel cantiere. Restano comunque da definire tempi e modalità di completamento, mentre l’obiettivo è preservare e valorizzare questo importante patrimonio architettonico.

Qualcosa si è sbloccato, anche grazie alla nuova programmazione del commissario straordinario Claudio Sammartino, per il recupero di palazzo Pacchiani. La nuova proroga dei lavori, appena approvata, dovrebbe dare la spinta definitiva al cantiere che viaggia con anni di ritardo. La ristrutturazione, avviata nel 2019 e frenata dalla pandemia, avrebbe dovuto terminare entro il 2023. Invece dopo ripetuti slittamenti la data è stata fissata al 30 giugno 2026. Il complesso storico tra via Mazzini, via San Silvestro e via del Carmine, è uno spazio di 5mila metri quadrati che include anche la mensa e l’asilo notturno per i senzatetto "Giorgo La Pira" e dove saranno trasferiti alcuni uffici comunali, tra cui l’urbanistica e il governo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

