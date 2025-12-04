Lavori del Castello Estense verso l’affidamento ma i tempi si allungano ancora. Intanto Provincia e Comune rinnovano la convenzione fino al 30 giugno 2026 per la gestione del percorso di visita museale I lavori al Castello Estense verso l’affidamento. Si sta concludendo in queste settimane la procedura per l’aggiudicazione degli interventi per ristrutturare, restaurare e adeguare il monumento simbolo della città di Ferrara. Alla luce di questo, Provincia e Comune di Ferrara hanno concordato una proroga fino al 30 giugno 2026 della convenzione, che dall’entrata in vigore della legge Delrio (2014) affida la gestione del percorso di visita museale del Castello all’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il cantiere nel Castello. Cambia il programma. Museo avanti fino a giugno