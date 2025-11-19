Le Conversazioni 2025 | a Palazzo Merulana incontro tra Antonio Monda e Eraldo Affinati

Le Conversazioni, il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, prosegue la sua 20esima edizione nella capitale romana. Venerdì 21 novembre 2025 (ore 19) a Palazzo Merulana sarà ospite d’eccezione lo scrittore Eraldo Affinati in conversazione con Antonio Monda.L’incontro è. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Le Conversazioni 2025: a Palazzo Merulana incontro tra Antonio Monda e Eraldo Affinati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il 21 novembre, palazzo Benedetti Panici farà da sfondo al secondo appuntamento di “Punto e a capo. Conversazioni di scrittura ed editoria.” Elita Di Girolamo presenterà i due nuovi volumi scritti dalla nostra concittadina Loredana Cioè: “Clotilde” e “Padre uni - facebook.com Vai su Facebook

Le Conversazioni 2025: a Palazzo Merulana incontro tra Antonio Monda e Eraldo Affinati - Le Conversazioni, il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, prosegue la sua 20esima edizione nella capitale romana. Scrive romatoday.it

"Imaginaria" premiata ai Web3 Alliance Awards 2025: l’arte aumentata conquista Palazzo Merulana - Con uno riconoscimento che unisce innovazione e patrimonio, il progetto “Imaginaria” firmato dal duo artistico NuvolaProject (Gaia Riposati e Massimo Di Leo) ha ricevuto il Web3 Alliance Awards 2025 ... Secondo ilmessaggero.it