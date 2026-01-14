Sequestrate due tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando

I Carabinieri di Casoria, Napoli, hanno sequestrato due tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico illecito di prodotti tabacchi, contribuendo alla tutela della legalità. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è stato ancora reso noto.

Due tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai Carabinieri della stazione di Casoria, in provincia di Napoli. Centinaia di pacchi di 'bionde' di contrabbando, stipati in un deposito in via Enrico De Nicola, sono stati trovati quasi per caso. I militari erano lì per un sopralluogo, dopo un tentato furto. Piuttosto che rilevare danneggiamenti alle porte o trovare ladri in attività, hanno scoperto quello che sembra uno snodo del traffico di tabacchi lavorati esteri. 8 bancali in fila, allineati e pronti per inondare il mercato nero delle sigarette a buon prezzo.

Maxisequestro di 2 tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando - Due tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando scoperte e sequestrate dai carabinieri alle porte di Napoli. ilroma.net

Casoria, scoperto maxi deposito di sigarette di contrabbando: sequestrate due tonnellate e mezzo di «bionde» - Un deposito anonimo nell'hinterland nord di Napoli si è rivelato un punto chiave nel contrabbando di sigarette. cronachedellacampania.it

Maxisequestro di 2 tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando nel Napoletano

