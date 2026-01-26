Packaging l’Antitrust indaga a Bologna | Cartello delle aziende sulle figure dei validatori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sul settore del packaging a Bologna, focalizzandosi su possibili accordi restrittivi tra aziende riguardo alle figure dei validatori. La verifica mira a garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato locale, tutelando gli interessi dei consumatori e delle imprese. L’attenzione si concentra sulla conformità delle pratiche commerciali alle normative vigenti e sulla corretta concorrenza tra gli operatori del settore.

Bologna, 26 gennaio 2026 – Faro sul packaging bolognese, fiore all'occhiello della manifattura dell'Emilia-Romagna, da parte dell' Antitrust. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria sul mercato del lavoro nel distretto del packaging della nostra città: l'istruttoria riguarda alcuni dei colossi del settore come il gruppo Ima e il gruppo Coesia, alcune società controllate e altre società di servizi che lavorano per il comparto, che hanno ricevuto un'ispezione di Antitrust e Guardia di Finanza. L'ipotesi dell'Antitrust. L'Antirtust ipotizza un'intesa restrittiva sull'utilizzo della figura dei 'validatori' di macchine automatiche.

