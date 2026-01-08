Dai camerieri agli autisti la caccia delle aziende | ecco le 5 figure lavorative più ricercate in provincia

In provincia di Forlì-Cesena, le aziende pianificano quasi 49.000 nuovi contratti nei prossimi dodici mesi, ma la carenza di manodopera rappresenta una sfida. Tra le figure più richieste ci sono camerieri e autisti, evidenziando come la domanda di lavoratori qualificati e non sia elevata. Questa situazione evidenzia la necessità di strategie per attrarre e mantenere i professionisti in un mercato del lavoro in evoluzione.

