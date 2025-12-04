WhatsApp dopo l' Italia anche l' Antitrust europea indaga sulle nuove clausole contrattuali
Avviata un'indagine formale a seguito dello stop all'accesso alla piattaforma per le aziende che offrono servizi di AI. L'Italia sarà tenuta fuori per evitare che si sovrappongano i due fascicoli anche tenendo conto del procedimento cautelare in corso. La società di Mark Zuckerberg continua a respingere le accuse. 🔗 Leggi su Wired.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RUDA - Dopo la presentazione avvenuta a Sagrado, anche nella sua terra natia, lo scritto del sacerdote diocesano ha riscosso un ottimo successo e tanto affetto. Hai qualche segnalazione? Raggiungi la redazione su whatsapp e telegram. Chiama o scrivi a - facebook.com Vai su Facebook
L’Ue ancora contro Meta: pronta un’indagine antitrust per l’utilizzo dell’AI in Whatsapp - Dopo l’apertura di un dossier in Italia per possibile abuso di posizione dominante, anche Bruxelles sarebbe pronta ad avviare il suo procedimento ... Scrive milanofinanza.it
Anche all'Europa non piace l'IA di WhatsApp: nuova indagine antitrust dopo quella dell'Italia - La Commissione Europea ha avviato un'indagine per verificare se Meta abbia abusato della sua posizione dominante integrando il suo assistente IA in WhatsApp, violando le regole della concorrenza. Secondo multiplayer.it
IA su Whatsapp, la Ue sta per aprire un’indagine su Meta, violerebbe le norme antitrust - L'Italia sta già indagando su Meta, sospettata di sfruttare la sua posizione dominante per integrare l'IA in WhatsApp senza il consenso dell'utente ... Riporta msn.com
Meta: possibile indagine antitrust dell’Ue per la IA in WhatsApp. Non riguarda l’Italia - Meta: possibile indagine antitrust dell’Ue per l'uso dell'intelligenza artificiale in WhatsApp (Financial Times) ... Segnala igizmo.it
Ue avvia indagine antitrust su Meta, non riguarderà l'Italia - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull'accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme Ue su ... Segnala ansa.it
WhatsApp finisce nel mirino dell’Antitrust UE. Dubbi sull’implementazione di Meta AI - L’autorità italiana sta già indagando sul colosso tech, sospettato di aver sfruttato la sua posizione dominante per integrare l’IA nell’app di messaggistica senza il consenso dell'utente ... Da msn.com