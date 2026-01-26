Orvietana pari in rimonta

Nella sfida tra Ghiviborgo e Orvietana, il risultato finale è un pareggio in rimonta, con entrambe le squadre che si sono affrontate con determinazione. La partita si è conclusa sul punteggio di 1-1, con i padroni di casa che sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale, mantenendo vivo l’equilibrio in classifica. Un incontro equilibrato, caratterizzato da impegno e concretezza da entrambe le parti.

GHIVIBORGO 1 ORVIETANA 1 GHIVIBORGO (4-3-2-1): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri; Musatti, Signorini (34’st Nottoli), Cannarsa; Fischer, Thioune (5’st Longo); Mariotti. A disp.: Laoluna, Ceccanti, Mion, Brisciani, Quochi, Citarella, Panconi. All.: Cannarsa. ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Paletta, Berardi, Mauro; Sforza (32’st Marchegiani), Simic, Arsenijevic (42’st Nhaga), Lobrano, Tronci (22’st Barbini); Tilli (28’st Herrera), Caon. A disp.: Porta, Ciavaglia, Savshak, Tittocchia, Pepe. All.: Pascali. Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Farina di Roma 1 – Martino di Roma 1). Marcatori: 5’pt Baldacci (G), 10’st Simic (O). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orvietana, pari in rimonta Sansepolcro e Orvietana, pari a suon di reti. Quel “punticino“ non serve a nessunoUn pareggio tra Sansepolcro e Orvietana, entrambi a segno due volte, lascia entrambi i team con rammarico. Bologna, con il Celtic pari 2-2 in rimontaIl Bologna ha concluso la partita contro il Celtic con un punteggio di 2-2, ottenendo un pareggio in rimonta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Tordiglione rilancia il Tau; Seravezza da terza forza Argomenti discussi: Orvietana, pari in rimonta; Prima Categoria C. Pari in rimonta per la Cella: 2 a 2 in casa del PSM Rapallo; PROMOZIONE. Pari in rimonta del Gabicce Gradara con la Vigor Castelfidardo. Sansepolcro e Orvietana, pari a suon di reti. Quel punticino non serve a nessunoV. A. SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella (36’st Adreani), Borgo, Baraboglia, Di Paola; Brizzi, Gennaioli; Bocci (29’st Barculli), Alagia (24’st Massai ... lanazione.it Pari in rimonta. Mezza delusione del SeravezzaPOGGIBONSI: Bertini, El Dib, Borghi, L. Borri, Gonzi, Boriosi, Rodio, Shenaj, F. Borri, Rolim De Genova, Giustarini. (A disposizione: Baracco, Ponticelli, Skerma ... lanazione.it I FINALI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE In serie D vincono Foligno, Orvietana e Trestina, pari Sansepolcro, Cannara ko. In Eccellenza pareggiano le prime 3 della classe. Nel girone A di Promozione il Padule aggancia il Montone in vetta, nel giro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.