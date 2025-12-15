Sansepolcro e Orvietana pari a suon di reti Quel punticino non serve a nessuno

Un pareggio tra Sansepolcro e Orvietana, entrambi a segno due volte, lascia entrambi i team con rammarico. La sfida, combattuta e ricca di emozioni, termina senza vincitori né vinti, evidenziando quanto un singolo punto possa risultare inutile in ottica classifica. Ecco la cronaca e le formazioni della partita.

© Lanazione.it - Sansepolcro e Orvietana, pari a suon di reti. Quel "punticino" non serve a nessuno V. A. SANSEPOLCRO 2 ORVIETANA 2 V. A. SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Cerbella (36'st Adreani), Borgo, Baraboglia, Di Paola; Brizzi, Gennaioli; Bocci (29'st Barculli), Alagia (24'st Massai), Belli; Vitiello. A disp.: Ermini, Benvenuti, Fabozzi, Corsini, Stumpo, Testerini. All.: Ciampelli. ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Berardi, Ricci, Mauro (1'st Nhaga); Paletta, Sforza (17'st Marchegiani), Herrera, Simic (17'st Lobrano), Barbini (14'st Tronci); Tilli (41'st Pepe), Caon. A disp.: Porta, Ciavaglia, Savshak, Orchi. All.: Rizzolo. Arbitro: Matteo di Sala Consilina (Rocco di Castellammare di Stabia – Pepe di Nocera Inferiore).