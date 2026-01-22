bologna con il celtic pari 2 2 in rimonta

Il Bologna ha concluso la partita contro il Celtic con un punteggio di 2-2, ottenendo un pareggio in rimonta. La prestazione influisce sulle chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League, rendendo più complesso il percorso della squadra nelle ultime partite della fase a gironi.

AGI - Il Bologna pareggia in casa per 2-2 con il Celtic e vede allontanarsi le possibilità di una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il doppio vantaggio ospite, gli emiliani pareggiano nella ripresa grazie a Dallinga e Rowe ma senza riuscire a completare una rimonta contro una squadra rimasta in 10 per circa un'ora. È uno svarione clamoroso di Skorupski, dopo soli 6 minuti, a spianare la strada agli avversari. Il portiere sbaglia un rinvio e consegna la palla a Maeda, il quale serve a centro area Hatate che segna a porta vuota il più facile dei gol. Pochi istanti dopo, Skorupski ci mette una pezza ed evita il 2-0 deviando in corner un destro ravvicinato di Yang. 🔗 Leggi su Agi.it

